Gamethread, Lineups, and More: Wild at Rangers (6:00 p.m.)

The Minnesota Wild are visiting the New York Rangers having lost their last two consecutive games and we’re really hoping that a losing streak doesn’t form out of thin air to start the new year.

Wild at Rangers

When: 6:00 p.m. CT

Where: Madison Square Garden

TV: BSN, BSWI, MSG

Radio: KFAN 100.3 FM

Projected Wild lineup

Kirill Kaprizov — Sam Steel — Mats Zuccarello

Matt Boldy — Frederick Gaudreau — Ryan Hartman

Jordan Greenway — Joel Eriksson Ek — Marcus Foligno

Brandon Duhaime — Connor Dewar — Ryan Reaves

Jake Middleton — Jared Spurgeon

Jonas Brodin — Matt Dumba

Jon Merrill — Calen Addison

Marc-Andre Fleury

Filip Gustavsson

Projected Rangers lineup

Chris Kreider — Mika Zibanejad — Kaapo Kakko

Artemi Panarin — Vincent Trocheck — Vitali Kravtsov

Alexis Lafreniere — Filip Chytil — Jimmy Vesey

Jonny Brodzinski — Barclay Goodrow — Julien Gauthier

Ryan Lindgren — Adam Fox

K’Andre Miller — Jacob Trouba

Ben Harpur — Braden Schneider

Igor Shesterkin

Jaroslav Halak

